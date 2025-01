Wenn der Winter auf Mallorca eintrifft, zeigt er sich von seiner unerbittlichen Seite. Besonderes Augenmerk wollen wir heute auf Cala Rajada legen, dessen Bewohner und Besucher sich auf heftige Regenfälle einstellen müssen. In den nächsten Stunden wird Cala Rajada eine Witterung erleben, die zwar eine typische Inselbrise beinhaltet, aber auch mit starken Regengüssen aufwartet.

Temperaturen: Frisch bis kühl

Die Temperaturen in Cala Rajada variieren von frischen 9.04ºC in der Nacht bis zu mäßig warmen 12.33ºC am Tag. Der Morgen wird mit 11.66ºC etwas kühler sein, tagsüber sinkt die Temperatur weiter auf 10.59ºC. Der Nachmittag wird mit 9.48ºC richtig frisch, während die Nacht etwas milder mit 10.08ºC erwartet wird.

Gefühlte Temperaturen: Thermische Sensationen

Thermische Informationen geben uns jedoch ein etwas anderes Bild. Mit 10.29ºC am Morgen und 8.96ºC tagsüber könnten die Temperaturen auf der Haut etwas kühler wahrgenommen werden. Der Nachmittag könnte sich mit 4.72ºC fast frostig anfühlen, während die Nacht mit 8.81ºC etwas wärmer wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sturmbedingungen

Der atmosphärische Druck hält sich stabil bei 1024 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 48% liegt. Aber der wahre klimatische Akteur wird der Wind sein. Mit konstanten Windgeschwindigkeiten von 16.98m/s, die aus Richtung 15º wehen und Böen von bis zu 17.66m/s, sollte man sich auf stürmisches Wetter einstellen. Trotz einer nur 31%igen Wolkendecke ist die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 100%.

Auch wenn das Wetter uns auf die Probe stellt, bleibt Cala Rajada eine der schönsten Orte auf Mallorca. Rüsten Sie sich aus und genießen Sie den einzigartigen Charakter der Insel im Winter.