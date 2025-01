Der heutige Tag in Palma wird von klarem Himmel dominiert. Mit minimalen Temperaturen von knapp unter 6°C und Höchsttemperaturen von 11.33°C, ist der Tag relativ mild für diese Jahreszeit. Am interessantesten ist jedoch das thermische Empfinden und die atmosphärischen Bedingungen, die einen ungewöhnlichen Kontrast zur tatsächlichen Temperatur bilden.

Die aktuellen Temperaturen

Die Temperaturen in Palma zeigen heute eine klare Tagesdynamik. Der Morgen startet mit erfrischenden 6.04°C, erwärmt sich aber tagsüber auf angenehme 11.04°C. Am späten Nachmittag kühlt es sich dann auf 7.19°C ab, bevor die Nacht mit soliden 6.37°C hereinkommt. Insgesamt ein Klima, das wir von Mallorca gewohnt sind.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die gefühlten Temperaturen weichen jedoch von den tatsächlichen Werten ab. Während es morgens mit 3.4°C etwas kühler sein wird, steigt das gefühlte Thermometer tagsüber auf 9.45°C. Für den Nachmittag können wir mit gefühlten 5.27°C rechnen, und die Nacht wird mit 4.04°C empfunden. Ein Faktor, der für einige Überraschungen in der Tagesplanung sorgen könnte.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das ist noch nicht alles. Unsere Atmosphärendaten zeigen einen Druck von 1028 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 48%. Das bedeutet, wir haben heute einen ziemlich trockenen Tag vor uns. Was den Wind anbelangt, so erwartet uns eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 6.14m/s, die aus Richtung 19º weht, mit Böen von bis zu 7.64m/s. Allerdings wird die Wolkendecke nur 3% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, also es ist von einem sonnigen Tag auszugehen.

Zusammenfassend, das Wetter in Palma wird heute klar und sonnig sein, mit milden Temperaturen, die durch das gefühlte Thermometer etwas kühler sein können. Trotz des Windes besteht keine Regengefahr, also ein perfekter Tag, um die Insel zu genießen.