Im idyllischen Sóller auf Mallorca erwartet uns heute ein Tag mit klarem Himmel. Trotz der winterlichen Temperaturen scheint die Sonne nahezu ungehindert auf das charmante Städtchen. Die minimale Temperatur liegt bei 6,01 Grad Celsius und steigt im Laufe des Tages auf bis zu 9,94 Grad Celsius an. Doch lassen Sie sich nicht von den Temperaturen täuschen; es könnte sich etwas kühler anfühlen, als es tatsächlich auf dem Thermometer steht.

Temperaturverlauf: Von Morgen bis Nacht

Der Morgen in Sóller beginnt mit einer Temperatur von 6.53 Grad Celsius, bevor sie mittags auf 9.75 Grad Celsius steigt. Am Nachmittag könnten die Temperaturen wieder leicht auf 6,38 Grad Celsius fallen und in der Nacht werden um die 6.6 Grad Celsius erwartet. Wer also plant, länger draußen zu sein, sollte sich warm anziehen.

Gefühlte Temperaturen: Die Wahrheit hinter den Zahlen

Trotz der von uns gegebenen Temperaturprognosen, kann sich das Wetter anders anfühlen. Morgens könnte es sich wie etwa 2.86 Grad Celsius anfühlen, während es sich am Tag eher nach 6.96 Grad Celsius und am Nachmittag nach 3.22 Grad Celsius anfühlt. Auch nach Sonnenuntergang fühlt es sich mit etwa 3.58 Grad Celsius kälter an, als es tatsächlich ist. Ein warmer Mantel ist also kein überflüssiger Luxus.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Ein Blick auf den Luftdruck verrät uns, dass dieser bei 1028 hPa liegt, während die Luftfeuchtigkeit bei 54 Prozent liegt. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 6.43m/s aus der Richtung 33 Grad und kann in Böen sogar eine Stärke von 9.76m/s erreichen. Trotz des klaren Himmels sollten Sie also auf Windböen achten – der ideale Tag um Drachen steigen zu lassen!

Trotz des kühlen Wetters bietet Sóller somit auch im Januar allerlei Möglichkeiten, um an der frischen Luft aktiv zu sein. Begeben Sie sich doch auf eine Wanderung oder genießen Sie einfach die klare Winterluft während eines gemütlichen Spaziergangs durch die Stadt. Egal, wie Sie den Tag verbringen, vergessen Sie nicht, sich warm zu kleiden und den Himmel zu genießen – die Wolkendecke beträgt gerade einmal 6 Prozent und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null.