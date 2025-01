Die Prognose für Alcúdia am Montag, den 13. Januar 2025, ist mild und beruhigend. Bei klarem Himmel erfreuen sich Einheimische und Besucher an einer erfrischenden Wintertemperatur. Von einem kühlen Morgen bis zu einem gemütlichen Abend scheint Alcúdia den Winter auf seine eigene, charmante Art und Weise zu begrüßen.

Überblick über die Temperaturen

Die Temperaturen in Alcúdia werden voraussichtlich im Laufe des Tages schwanken, wobei die minimale Temperatur 9.53ºC und die maximale 10.59ºC beträgt. Der Morgen beginnt mit erwarteten 9.64ºC, steigert sich am Tag leicht auf 10.23ºC und fällt am Nachmittag auf 10ºC ab. Die Nacht wird einen erwarteten Wert von 10.12ºC haben.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur weicht manchmal von der tatsächlichen Temperatur ab. Morgens wird das thermische Gefühl auf 5.25ºC geschätzt. Tagsüber wird es sich bei 8.93ºC gemütlich anfühlen. Der Nachmittag wird mit einer gefühlten Temperatur von 6.05ºC ein bisschen kühler, und in der Nacht steigt es leicht auf 8.78ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1029 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit wird bei 62% liegen. Der Wind wird mit 13.46m/s wehen und in Richtung 20º einhergehen, mit Böen von bis zu 15.75m/s. Trotz der klaren himmlischen Bedingungen ist die Wolkendecke auf 4% geschätzt, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0.

Alles in allem sieht das Wetter in Alcúdia für den 13. Januar 2025 vielversprechend aus. Ein perfekter Tag, um draußen zu sein und die natürliche Schönheit der Insel zu genießen.