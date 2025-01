Willkommen zu unserem Wetterbericht für den 13. Januar in Port d'Andratx, eine herrliche Hafenstadt auf Mallorca. Die Prognose verspricht einen klaren Himmel, milde Temperaturen und eine erfrischende Brise. Das Wetter wird den ganzen Tag angenehm sein, mit Werten, die leicht über der 10-Grad-Marke liegen. Die Wolkendecke bleibt bei nur 2% gering und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0 praktisch nicht vorhanden.

Temperaturbericht: Ein Tag der milden Werte

Die Temperaturen auf dieser wunderschönen Insel werden am 13. Januar zwischen einem milden Minimum von 9.7ºC und einem Maximum von 11.65ºC variieren. Der Morgen begrüßt uns mit erwarteten 10.39ºC, gefolgt von 11.65ºC zu Mittag. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 10.3ºC und in der Nacht bleibt es mit 10.93ºC angenehm mild.

Gefühlte Temperaturen: Eine Erwärmung für die Sinne

Die gefühlten Temperaturen, auch bekannt als thermischer Komfortindex, werden ebenfalls recht mild sein, was für ein angenehmes Urlaubswetter sorgt. Morgens beginnen wir mit 8.95ºC, wobei dieser Wert über den Tag auf 10.23ºC ansteigt. Am Nachmittag sinkt das Gefühl leicht auf 8.8ºC und in den Abend- und Nachtstunden schwankt es um den Wert von 9.67ºC.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wichtige Wetterindikatoren

Der Atmosphärendruck beträgt 1028 hPa, während die Luftfeuchtigkeit auf einem Niveau von 52% liegen wird. Eine frische Brise zieht durch Port d'Andratx, mit einer Windgeschwindigkeit von 9.94 m/s in Richtung 17º und Böen bis zu 11.75 m/s. Die Besucher können sich also auf ein frisches und belebendes Klima freuen, das ideal zum Erkunden dieser beeindruckenden Hafenstadt ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 13. Januar 2025 ein ausgezeichneter Tag ist, um die vielen Schätze von Port d'Andratx zu genießen. Ob Sie an Bord eines Boots die Aussicht genießen oder durch die charmanten Straßen schlendern, das Wetter wird Ihnen sicherlich gefallen!