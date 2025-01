Der Morgen in Santanyí erwartet uns an diesem 13. Januar 2025 mit einem klaren Himmel und erfrischenden Temperaturen. Ein perfekter Tag, um die atemberaubenden landschaftlichen Schönheiten des Ortes zu genießen. Es wird heute sowohl als ein kühler Tag beschrieben, der uns jedoch ein Maximum von angenehmen 10,82ºC erreichen lässt.

Temperaturverlauf durch den Tag

Die Quecksilbersäule geht gar nicht zu hoch hinaus. Vom Morgen bis zum Nachmittag wird die Temperatur sachte variieren, mit 8,77ºC am Morgen, 10,59ºC in der Tagesmitte und einem leichten Abfall auf 8,95ºC am Nachmittag. Auch die Nacht bleibt mit 9,13ºC angenehm erfrischend.

Wie fühlt es sich an?

Das thermische Gefühl – oder wie wir Meteorologen sagen: der Windchill-Faktor – spielt heute eine wesentliche Rolle. Der morgendliche Temperaturwert von 8,77ºC fühlt sich tatsächlich an wie 4,43ºC. Im Laufe des Tages bleibt das gefühlte Temperaturniveau geringer als das tatsächliche, mit einem gefühlten Tief von 5ºC am Nachmittag und einem Höchstwert von 9,25ºC im Tagesverlauf. In der Nacht liegt das thermische Gefühl dann bei 5,5ºC.

Atmosphärische Merkmale und Wind

Der atmosphärische Druck liegt bei soliden 1028 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 59%. Der Wind bläst mit einer beachtlichen Geschwindigkeit von 11,79 m/s aus einer Richtung von 21 Grad, wobei Böen bis zu 17,04 m/s erreichen können. Es zeigt sich also eine ordentliche Brise. Trotzdem bleibt der Himmel klar, die Wolkendecke beträgt nur 5% und die Regenwahrscheinlichkeit ist heute Null.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und schönen Tag in Santanyí. Bleiben Sie stets aufmerksam für weitere Aktualisierungen zur Wetterlage.