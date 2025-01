In unserem schönen Cala Rajada wird uns ein recht frischer Tag bevorstehen, ideal für einen gemütlichen Spaziergang am Strand, eingewickelt in Ihren Lieblingsmantel. Der Himmel wird von einigen Wolken durchzogen, die aber nicht die geringste Regenwahrscheinlichkeit mit sich tragen, sodass Sie nicht befürchten müssen, überraschend nass zu werden. Mit seinem typisch sanften Wintertag beweist Mallorca wieder einmal, warum es das ganze Jahr über ein perfekter Urlaubsort ist.

Die Thermometerwerte für den Tag

Die Temperaturen am 13. Januar in Cala Rajada bewegen sich sanft in einem recht schmalen Bereich: Unter dem minimum von 9.42ºC und dem Maximum von 10.38ºC werden wir morgens auf etwa 9.43ºC empfangen. Am Tag steigt das Quecksilber auf 10.04ºC, während es am Nachmittag auf 9.95ºC sinkt. Doch keine Sorge, bevor die Dunkelheit der Nacht hereinbricht, werden wir wieder auf einen spürbar wärmeren Wert von 10.38ºC steigen.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, beeinflusst durch Wind und Luftfeuchtigkeit, wird jedoch etwas anders ausfallen. Der frische Morgen weckt uns mit einer gefühlten Temperatur von 4.82ºC. Tagsüber wird es mit 8.85ºC etwas milder, um nachmittags auf 5.94ºC zu fallen. In der Nacht, während wir uns in Decken hüllen, werden wir uns in eine gefühlte Temperatur von 9.14ºC kuscheln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: das vollständige Bild

Der Atmosphärendruck wird bei 1028 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%, was zu diesem erfrischenden Wintertag beiträgt. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 14.15m/s aus 19º wehen, mit Böen, die bis zu 17.38m/s erreichen können. Eine sanfte Meeresbrise, die die Schönheit unseres geliebten Cala Rajada unterstreicht.

Obwohl es ein winterlicher Tag ist, hat Cala Rajada immer noch etwas Magisches für diejenigen, die sie besuchen. Genießen Sie, im Schutz Ihres Mantels, die Frische dieses Tages und das einzigartige Winterbild, das Ihnen unser paradiesischer Ort bietet.