Der heutige Tag in Palma de Mallorca präsentiert sich mit mäßig bewölktem Himmel, während das Thermometer eine Spanne von milden 5,81ºC in der Nacht bis hin zu erfrischenden 12,54ºC am Tag anzeigen wird. Keine Regenwahrscheinlichkeit in Sicht, also lasst die Schirme zu Hause und genießt das typische Januarwetter auf unserer schönen Insel.

Anstehende Temperaturbedingungen In den Morgenstunden erwarten wir gemäßigte 6,38ºC , mittags wird das Thermometer auf bis zu 12,1ºC klettern. Der Nachmittag kühlt dann wieder leicht auf 8,19ºC ab, um in der Nacht auf 5,91ºC zu sinken. Gefühlte Temperaturen Möglicherweise wird es sich jedoch ein wenig kühler anfühlen als die eigentlichen Messungen vorschlagen. Der morgendliche Temperaturgefühl liegt bei etwa 3,65ºC , mittags bei 10,67ºC, am Nachmittag bei um die 6,45ºC und in der Nacht wird es sich anfühlen wie 4,47ºC. Zieht euch also warm an, wenn ihr rausgeht. Atmosphärische Bedingungen und Wind Zum atmosphärischen Druck aufzeichnen wir stabile 1029 hPa und eine relativ moderate Luftfeuchtigkeit von 50% . Der Wind wird frisch mit durchschnittlich 6,94m/s aus einer Richtung von 44º wehen, während gelegentliche Böen bis zu 11,33m/s erreichen könnten. Beachtet dies bei euren Freizeitaktivitäten im Freien. Die Wolkendecke beträgt 46%, was auf einen mäßig bewölkten Himmel hinweist. Insgesamt sieht es nach einem kalten, aber trockenen Winterwetter in Palma aus. Dennoch ist es ein idealer Tag, um sich mit einer Tasse heißer Schokolade zu entspannen und die subtropische Schönheit von Mallorca zu genießen.