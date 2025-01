Der typische klare Himmel über der Bucht von Cala Millor auf Mallorca wird am 14. Januar 2025 eher wolkig sein, wie unsere jüngsten Vorhersagemodelle anzudeuten scheinen. Doch Sorgen Sie sich nicht, trotz des bedeckten Himmels erwartet uns ein relativ milder Winter. Und denken Sie daran: In Cala Millor, wo die Sonne das ganze Jahr über scheint, bedeutet ein bewölkter Tag nur, dass sich die Sonnenstrahlen hinter den Wolken verstecken!

Die tatsächlichen Temperaturen

Mit minimalem Thermometerabstieg auf 9.19 ºC und einem Hoch bis zu 11.61 ºC, wird das Wetter in Cala Millor für den 14. Januar durchaus angenehm sein. Wir erwarten, dass die Temperatur am Morgen bei etwa 10.32 ºC liegt, sich tagsüber auf 11.58 ºC erhöht und zum Nachmittag wieder auf 10.24 ºC absinkt. In der Nacht wird es dann etwas kühler mit prognostizierten 9.29 ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Das Thermometer mag generell eine gute Vorstellung von der Temperatur bieten, aber das wirkliche Wohlgefühl wird durch die gefühlten Temperaturen bestimmt, die meist von dem Wind abhängen. Morgen wird es sich bei 9 ºC gefühlt recht frisch anfühlen. Tagsüber könnten Sie jedoch bei gefühlten 10.18 ºC sogar einen Spaziergang am Strand in Erwägung ziehen. Den Nachmittag werden wir mit gefühlten 8.96 ºC abschließen, während es in der Nacht auf trotz milden 6.13 ºC herunterkühlt - denken Sie daran, Ihren Pullover auspacken!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aus technischer Sicht erstreckt sich über Mallorca ein Hochdruckgebiet mit einem Atmosphärendruck von 1028 hPa und mittlerer Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 12.35 m/s und sporadischen Böen von 14.52 m/s aus Richtung 26º wehen. Auch wenn die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt, sollten Sie sich nicht von der Wolkendecke von 89% täuschen lassen - es wird ein schöner Tag in Cala Millor.