Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Wir begrüßen Sie mit unserem aktuellen Wetterbericht für Santanyí, Mallorca für den heutigen 14. Januar 2025. Unser Fokus liegt heute auf den zu erwartenden Temperaturen, dem thermischen Gefühl, dem Atmosphärendruck, der Luftfeuchtigkeit und den Windbedingungen. Es wird ein Tag mit bewölktem Himmel, doch die Regenwahrscheinlichkeit beträgt glücklicherweise 0%.

Die Temperaturen: Behagliche Kühle.

Die Thermometerwerte heute schwanken zwischen 7,88ºC und 12,34ºC. In den Morgenstunden erwarten wir mildere 9,49ºC, am Tag erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt mit 12,04ºC. Der Nachmittag wird mit 9,66ºC frischer und in der Nacht fallen die Temperaturen auf das Tief von 7,88ºC ab.

Das thermische Gefühl: Etwas kälter als erwartet.

Obwohl unsere Wetterstation Temperaturen um die 10ºC meldet, wird das thermische Gefühl etwas niedriger liegen. Morgens fühlen sich die 9,49ºC eher wie 5,78ºC an. Ähnlich verhält es sich am Tag mit 10,68ºC (gegenüber den gemessenen 12,04ºC), am Nachmittag mit 6,68ºC und in der Nacht mit kühlen 5,01ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die restlichen Faktoren.

Der heutige Tag wird von einem Atmosphärendruck von 1028 hPa, einer Luftfeuchtigkeit von 53% und einer fast vollständigen Wolkendecke geprägt sein. Der Wind aus Richtung 42º wird mit einer Geschwindigkeit von 11,08m/s wehen, in Böen sogar bis zu 14,94m/s erreichen.

Geben Sie heute also besser Ihren leichteren Tätigkeiten nach und lassen Sie sich vom Wetter und der einzigartigen Atmosphäre in Santanyí verzaubern - ein Ortschaft, wie geschaffen für diese Art von Wintertagen. Bleiben Sie warm und bis morgen!