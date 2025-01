Der Wintertag in Santa Ponsa begrüßt uns mit einer mäßigen Bewölkung, die unsere Insel in ein malerisches Landschaftsbild taucht. Trotz dieser Bedingungen erwarten wir angenehme Temperaturen, begleitet von einer frischen Brise. Die Chance auf Regen bleibt dabei bei null Prozent. Entdecken wir gemeinsam, wie genau das Klima auf unserer geliebten Insel im Detail aussehen wird.

Temperaturspektrum im Tagesverlauf

Die Mindesttemperatur für den heutigen Tag beträgt 7,79ºC und kommt in den späten Nachtstunden vor. Dagegen erreicht das Thermometer am Tag bis zu 12,85ºC. Konkret werden wir den Tag mit erfrischenden 9,12ºC am Morgen beginnen. Die Temperaturen steigen dann im Laufe des Tages auf bis zu 12,21ºC an und fallen am Nachmittag auf 9,71ºC. Mit Einbruch der Dunkelheit erwarten wir dann die nächtliche Mindesttemperatur von 7,79ºC.

Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa

Die gefühlten Temperaturen, die oft von den tatsächlichen abweichen können, liegen heute im Bereich von 5,75ºC am Morgen bis 10,77ºC am Tag. Am Nachmittag können wir mit der gefühlten Temperatur von 8,02ºC rechnen und in der Nacht fällt das thermische Empfinden auf rund 6,88ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Unsere detaillierte Wetterprognose berücksichtigt auch atmosphärische Zustände, die erheblichen Einfluss auf unser Wettererleben haben. Der Atmosphärendruck bleibt bei stabilen 1029 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderaten 49 Prozent. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 7,19 m/s aus der Richtung von 12º. Wir müssen uns auch auf kräftige Böen von bis zu 10,51 m/s vorbereiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige recht frische Winterag in Santa Ponsa uns mit mäßiger Bewölkung erfreuen wird. Wir ermutigen alle Einheimischen und Besucher, diese Gelegenheit für eine friedliche und angenehme Zeit zu nutzen und die schöne Inselidylle von Santa Ponsa in vollen Zügen zu genießen.