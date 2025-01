Alles in allem verspricht der 15. Januar 2025 ein angenehmer Wintertag in Palma, der Hauptstadt der wunderschönen Insel Mallorca, zu werden. Trotz der wenigen Wolken, die die Sonne ab und zu verdecken könnten, fallen die Temperaturen nicht unter 5.4 ºC. Es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit, was allen, die den Tag im Freien genießen möchten, zugutekommt.

Die Temperatur im Detail Packen Sie morgens warm ein, da die niedrigste Temperatur des Tages bei 5.4 ºC liegen wird. Mit Beginn des Tages steigt die Quecksilbersäule auf 11.45 ºC. Am Nachmittag kühlt es sich auf 8.63 ºC ab, aber in der Nacht bleibt es mit 6.89 ºC relativ mild für die Jahreszeit. Gefühlte Temperaturen Trotz der tatsächlichen Temperaturen könnten die gefühlten Temperaturen etwas niedriger ausfallen. Der Morgen könnte sich wie 3.66 ºC anfühlen, während tagsüber angenehme 9.9 ºC erwartet werden. Am Nachmittag und in der Nacht kann das Thermometer auf gefühlte 7.19 ºC bzw. 5.72 ºC fallen. Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit Was die Wetterbedingungen angeht, erwartet uns ein Tag mit einem recht stabilen atmosphärischen Druck von 1028 hPa und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 48%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.62 m/s aus einer Richtung von 257º und kann in Böen bis zu 2.98 m/s erreichen. Alles in allem sind die Wetteraussichten für den 15. Januar 2025 in Palma, Mallorca, in jeder Hinsicht angenehm und ideal für alle, die den Winter bei milden Temperaturen und unter klarem Himmel genießen möchten.