Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Port d'Andratx, einer idyllischen Ortschaft auf der Insel Mallorca. Dieses traditionelle Fischerdorf ist bekannt für sein mildes Mittelmeerklima und seine beeindruckenden Landschaften. Gerne informieren wir Sie über die erwarteten Wetterbedingungen für den heutigen Tag, den 15. Januar 2025, und welche Kleidung wir Ihnen empfehlen würden.

Temperaturen über den Tag verteilt

Heute erwarten wir ein mäßig bewölktes Wetter, wobei die Mindesttemperatur 9,9 Grad Celsius und die Höchsttemperatur 11,92 Grad Celsius erreichen wird. Morgens wird eine Temperatur von 9,9 Grad erwartet. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf bis zu 11,68 Grad Celsius und kühlt am Nachmittag auf 11,23 Grad Celsius ab. In der Nacht können Sie wieder mit leicht ansteigenden Temperaturen rechnen - 11,42 Grad Celsius werden erwartet.

Das thermische Gefühl im Tagesverlauf

Das subjektive Wärmeempfinden, auch als "thermisches Gefühl" bezeichnet, liegt heute Morgen bei etwas kühleren 8,13 Grad Celsius. Am Tag werden Sie vermutlich eine gefühlte Temperatur von 10,26 Grad Celsius wahrnehmen, während diese am Nachmittag auf 9,74 Grad Celsius sinken und in der Nacht wieder auf 9,98 Grad Celsius ansteigen wird.

Infos zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt heute voraussichtlich 1028 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 52 Prozent liegen. Der Wind wird erwartungsgemäß aus Richtung 36 Grad kommen und dabei eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 4,74 m/s erreichen. Es können Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,38 m/s auftreten. Trotz der Wolken, die 28% des Himmels bedecken werden, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit heute 0%. Da die Wolkenbedeckung sowie die Regenwahrscheinlichkeit sehr niedrig sind, kann man in Port d'Andratx einen ruhigen Tag mit relativ stabilen Temperaturen und mäßigen Winden verbringen. Bitte vergessen Sie aber nicht, sich warm anzuziehen, besonders in den frühen Morgenstunden.