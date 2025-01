Ein prächtiger Tag erwartet die Bewohner von Santanyí am 15. Januar mit mäßig bewölkt. Mit einer minimalen Temperatur von 7.07ºC und einer Höchsttemperatur von 12.24ºC, bietet der Tag eine angenehme Atmosphäre. Der Himmel zeigt sich teilweise bedeckt, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei null, was einen hervorragenden Tag zum Genießen im Freien verspricht.

Detailüberblick über die Temperaturen

Die Temperaturen in Santanyí für diesen Tag variieren je nach Tageszeit. Am Morgen werden 7.1ºC erwartet, während tagsüber die Temperatur auf 11.76ºC klettert. Am Nachmittag sinkt die Temperatur auf 9.75ºC und in der Nacht auf 8.51ºC. Es ist eine gemäßigte Temperaturerwartung, die zu einem angenehmen Tag im milden Winter auf Mallorca führt.

Über die gefühlten Temperaturen

Rüsten Sie sich für die gefühlten Temperaturen, die etwas niedriger als die tatsächlichen Temperaturen ausfallen. Morgens werden Sie Gefühlstemperaturen von etwa 4.55ºC erleben. Tagsüber steigen sie auf 10.32ºC, zu spüren ist eine leichte Kühle in der Luft. Am Nachmittag sinkt das Gefühl wieder auf 7.64ºC, bevor es in der Nacht auf 6.77ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windkulisse

Mit einem atmosphärischen Druck von 1028 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 51% bietet der Tag gute Konditionen. Ein sanfter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.67m/s aus Richtung 3º und Böen erreichen gelegentlich 6.64m/s, was ein leichtes Flattern für Ihre Winterkleidung bedeutet. Die Wolkendecke beträgt 29%, sodass der Himmel über Santanyí zum größten Teil klar bleibt.