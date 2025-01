Santa Ponsa, ein geschätzter Schatz an Mallorcas Küste, begrüßt uns am 15. Januar 2025 mit einigen vereinzelten Wolken, aber ohne Regenwahrscheinlichkeit. Die Wolkendecke beträgt nur 24%. In diesem informativen Artikel finden Sie alles, was Sie über Temperaturen, gefühlte Temperaturen sowie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind wissen müssen. Tauchen Sie ein in eine umfassende Wetteranalyse und erfahren Sie, was der Tag in Santa Ponsa für Sie bereithält.

Temperaturen: Frische Brise in Santa Ponsa

Halten Sie Ihren Mantel bereit, denn der Tag in Santa Ponsa beginnt mit frischen 7,47 ºC am Morgen. Der Temperaturhöhepunkt wird mittags erreicht, wo wir mit angenehmen 11,41 ºC rechnen können. Im Laufe des Nachmittags sinkt die Temperatur leicht auf 9,9 ºC ab, um schließlich in den Abendstunden eine minimale Abkühlung auf 9,47 ºC zu erfahren. Mit einer maximalen Temperatur von 11,95 ºC hält der Tag also ein recht mildes Winterwetter für uns bereit.

Gefühlte Temperaturen: Wie es sich wirklich anfühlt

Doch was sagen uns diese Zahlen wirklich, wenn es darum geht, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt? Nun, die gefühlte Temperatur ermöglicht es uns, eine konkretere Vorstellung davon zu bekommen. Am Morgen kann man an der Haut eine Kälte von 6,81 ºC verspüren. Während des Tages erhöht sich das thermische Gefühl auf 9,91 ºC und kühlt am Nachmittag auf 8,66 ºC ab. In der Nacht bleibt das Thermometer konstant, bietet das gleiche Gefühl wie am Nachmittag, also 9,47 ºC. Ein recht milder Winter, würden wir sagen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine Harmonie der Elemente

In Bezug auf den atmosphärischen Druck erwartet uns ein Wert von 1028 hPa. Die Luftfeuchtigkeit steigt dabei auf 50 % an. Aber keine Sorge, das ist eine ziemlich angenehme Atmosphäre, nichts, was eine sorglose Entdeckungstour rund um die Insel behindern könnte. Was den Wind betrifft, so erfahren wir moderate Winde mit einer Stärke von 2,98m/s in Richtung 296º und Böen von bis zu 3,22m/s. Alles scheint auf einen friedlichen Wintertag in Santa Ponsa hinzudeuten.

Entdecken Sie den Charme von Santa Ponsa, genießen Sie den angenehmen Winter, den das mediterrane Klima uns bietet. Mit solch wohligen Wettersverhältnissen steht der Erkundung von Santa Ponsa nichts im Wege. Genießen Sie den Tag!