Ein eher mildes Winterwetter erfreut die Bewohner und Besucher von Cala Rajada auf Mallorca am 15. Januar 2025. Mit mäßig bedecktem Himmel und Temperaturen knapp über der einstelligen Celsius-Marke, verspricht der Tag, gemäßigt und dennoch erfrischend schön zu sein. Der Wind weht moderat und ergänzt das erfrischende maritime Klima dieser charmanten Küstenstadt.

Überblick über die Temperaturen

Mit einer minimalen Temperatur von 9.2°C und einer maximalen Temperatur von 11.9°C handelt es sich um einen typischen Wintertag in diesem mediterranen Paradies. Der Morgen beginnt mit 10.31°C, steigt tagsüber auf 11.38°C, und sinkt am Nachmittag auf 11.16°C ab. In der Nacht wird dann eine kühle 9.72°C erreicht.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Die gefühlten Temperaturen sind durchweg moderat, mit 9.04°C morgens, leicht gestiegen auf 9.91°C gegen Mittag, nachmittags sind es 9.79°C und nachts bleibt es praktisch unverändert bei 9.72°C. Der Wind und die mäßige Bewölkung tragen dazu bei, das thermische Gefühl konstant und mild zu halten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt genau 1027 hPa und es herrscht eine relative Luftfeuchtigkeit von 51%. Diese Bedingungen sind ideal für Outdoor-Aktivitäten. Der Wind trägt zu diesem angenehmen Klima bei, mit einer Geschwindigkeit von 7.49 m/s und Böen von bis zu 8.77 m/s, aus Richtung 20º. Die Wolkendecke beträgt 40% und die Regenwahrscheinlichkeit ist an diesem Tag gleich 0.

Summa summarum, der 15. Januar 2025 präsentiert sich in Cala Rajada als ein Tag mit einem idealem Wetter, um die Schönheit dieser mallorquinischen Küstenstadt in vollen Zügen zu genießen.