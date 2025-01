Das charmante Sóller, eine beliebte mallorquinische Gemeinde, wird am 16. Januar 2025 leichten Regenschauern begegnen. Der Tag wird kühl sein, wenngleich die Temperaturen wie gewohnt sanft und erträglich bleiben. Mallorca wird erneut seine Fähigkeit beweisen, selbst an regnerischen Tagen ein wundervolles Klima zu bieten.

Temperaturspektrum des Tages

Die Temperaturen werden am frühen Morgen bei etwa 8,63ºC liegen, bevor sie kurzzeitig auf 11,09ºC mittags steigen. Am Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 9,23ºC erwartet und in der Nacht wird es wieder leicht auf 8,46ºC abkühlen. Die minimale Temperatur des Tages liegt bei 6,76ºC und das Maximum wird 11,09ºC betragen.

Gefühlte Temperaturen – ein angenehmer Tag trotz Regen

Trotz der vorhergesagten leichten Regenschauer, wird das thermische Gefühl durchgehend angenehm bleiben. Morgens ist ein thermisches Gefühl von 6,15ºC zu erwarten, tagsüber wird es sich bei maximal 9,93ºC warm anfühlen. Am Nachmittag und Nacht werden die gefühlten Temperaturen dann auf 7ºC beziehungsweise 6,01ºC sinken.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind – die zusätzlichen Faktoren

Der atmosphärische Druck wird bei 1023 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%. Der Wind wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,02 m/s wehen und aus Richtung 90° kommen. Es wird vereinzelt Böen mit einer Stärke von bis zu 9,71 m/s geben. An diesem Tag bedecken Wolken den gesamten Himmel und die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge liegt bei 100%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 16. Januar 2025 ein kühler und regnerischer Tag in Sóller wird, der dennoch das typische mediterrane Flair nicht vermissen lässt. Packen Sie also Ihren Regenschirm ein und lassen Sie sich von der herrlichen Schönheit Sóllers auch an solch einem Tag verzaubern.