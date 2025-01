Sie hatten gehofft auf einen sonnigen Tag in Alcúdia? Leider müssen wir Sie enttäuschen: Die heutige Vorhersage prognostiziert leichten Regen. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Alcúdia bietet auch bei Regen so einiges. Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zur heutigen Wetterlage.

Temperaturen im Detail

Heute erleben wir im Laufe des Tages eine minimale Temperatur von 9,26°C und eine maximale Temperatur von 12,79°C. Der Morgen beginnt mit erwarteten 10,73°C, steigt am Tage auf 12,07°C an und wird am Nachmittag 11,74°C erreichen. Für die Nacht rechnen wir mit einer Temperatur von 11,46°C.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Die thermische Empfindung liegt morgens bei 9,53°C, steigt am Tag auf 11,13°C, sinkt am Nachmittag leicht auf 10,61°C und bleibt in der Nacht nahezu gleich bei 10,62°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bei einem Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 69%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei stabilen 100% - es wird also definitiv nass. Der Wind weht mit einer Stärke von 10,48m/s in die Richtung 71º und bringt mit Böen von 12,15m/s frischen Wind in die Inselstadt. Die Wolkendecke bleibt großflächig bei 99%.

Trotz des regnerischen Wetters wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag in Alcúdia. Denken Sie daran einen Regenschirm mitzunehmen!