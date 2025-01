Ein paar Regentropfen bereichern den malerischen Tag in Cala Millor am 16. Januar 2025. Es drängt sich ein sanfter, aber durchaus spürbarer Wind durch die Gassen, während die Temperaturen einen gemäßigten Verlauf nehmen. Die Bereitstellung genauer, zeitnaher und relevanter Wetterinformationen ist von größter Bedeutung, um Tagespläne zu gestalten. Hier folgt daher eine ausführliche Analyse des heutigen Wetters in Cala Millor.

Wieviel Maß nehmen die Temperaturen?

Es zeigt sich ein Geflecht aus milden und etwas kühleren Werten. Der Thermometerzeiger bleibt heute im Bereich zwischen 8.45ºC und 12.26ºC. Der Morgen startet mit angenehmen 9.38ºC und zeigt im weiteren Tagesverlauf eine leichte Steigerung auf 11.33ºC. Der späte Nachmittag behält eine fast konstante Temperatur von 11.46ºC bei, gefolgt von einer milden Nacht mit 10.96ºC.

Wie empfinden wir die Temperaturen?

Das subjektive Temperaturempfinden wird auch als thermisches Gefühl bezeichnet, und es variiert im Laufe des Tages ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturwerte. Morgens startet das Gefühlsthermometer auf einer durchaus erträglichen Temperatur von 7.67ºC und erfährt tagsüber eine moderate Steigerung auf 10.29ºC. Am Nachmittag dürfen Sie sich auf 10.23ºC einstellen, was in eine angenehme Nacht mit 10.1ºC mündet.

Die Fakten rund um Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1023 hPa und der Luftfeuchtigkeit bei 68% hält sich das Wetter heute auf der gemäßigten Seite. Der Wind zeigt eine anhaltende Geschwindigkeit von 10.77m/s aus Richtung 82º, begleitet von Böen mit bis zu 11.42m/s. Es gilt also, den Schirm festzuhalten! Mit einer Wolkendecke von 99% wird es heute bedeckt bleiben, und der leichte Regen, der erwartet wird, bestätigt die 100%ige Regenwahrscheinlichkeit. Der Tag in Cala Millor, obwohl regnerisch, beinhaltet alle Zutaten für gemütliche Stunden drinnen, vielleicht begleitet von einem guten Buch und einer heißen Tasse Kaffee. Um auf dem Laufenden zu bleiben, verfolgen Sie weiterhin unsere Wetterberichte und passen Ihre Pläne dem Wetter gemäß an. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor!