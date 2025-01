Wir bieten eine detaillierte Prognose für Santanyí auf Mallorca am 16. Januar 2025. Der Tag wird von mäßigem Regen geprägt sein, wechselnden Temperaturen und einer stabilen Wolkendecke. Bereiten Sie sich auf einen Tag voller erfrischender Niederschläge und gemäßigter Temperaturen vor, da Mallorca seinen typischen Wintercharme weiterhin zur Schau stellt.

Beobachtete Temperaturschwankungen

Die Tagestemperaturen in Santanyí schwanken zwischen minimalen 7.51ºC und maximalen 12.03ºC. Am Morgen erwartet uns eine kühle Brise mit Temperaturen um 8.72ºC, gefolgt von einem moderaten Anstieg auf 12.03ºC zur Mittagszeit. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 11.62ºC, gefolgt von einem Nachttemperaturwert von etwa 10.95ºC.

Gefühlte Temperaturen - das Körpererlebnis des Wetters

Die gefühlten Temperaturen zeigen, was unser Körper tatsächlich wahrnimmt. Morgens fühlt sich das Wetter wie knackige 6.83ºC an, während es tagsüber auf angenehme 10.91ºC ansteigt. Der Nachmittag leistet weiterhin behagliche 10.43ºC - perfekte Bedingungen, um sich in ein warmes Café zurückzuziehen. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf 10.06ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - das Trio dynamischer Wetterbedingungen

Der atmosphärische Druck ist relativ stabil mit 1023 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62 Prozent, was aufgrund des mäßigen Regens zu Erwartung steht. Der Wind weht mit 8.92m/s aus der Richtung 70º, mit vorübergehenden Böen, die Geschwindigkeiten von 11.38m/s erreichen können. Den Himmel dominieren Wolken, mit einer Decke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von komplett 100%!

Mit dieser Wettervorhersage für Santanyí am 16. Januar 2025 sind Sie gut gerüstet, um Ihre Tagesaktivitäten entsprechend zu planen. Denken Sie daran, Regenschirme griffbereit zu halten und auf den mäßigen Regen vorbereitet zu sein. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden in punkto Wetter!