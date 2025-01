Ein bewölkter Tag erwartet die Einwohner und Besucher von Santa Ponsa auf der bezaubernden Baleareninsel Mallorca. Mit 96% Wolkendecke und 100% Regenwahrscheinlichkeit ist für den heutigen Tag leichter Regen vorhergesagt. Doch lassen wir uns von dem kühlen Nass nicht davon abhalten, den Charme dieses malerischen Küstenstädtchens zu genießen.

Temperaturverlauf

Die Temperaturen schwanken heute zwischen einem Minimum von 8,46ºC und einem Maximum von 12,57ºC. Der Morgen begrüßt uns mit moderaten 11,08ºC und steigt bis zum Mittag auf 12,28 ºC an. Am Nachmittag kühlt es sich auf 11,49 ºC ab und in der Nacht erreichen wir eine Temperatur von 9,72 ºC.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Temperaturen, die wir ideale für einen Spaziergang am Strand nennen könnten, kommt das thermische Gefühl ein wenig anders daher. Morgens wird es sich eher wie 10,02ºC anfühlen, tagsüber leicht höher mit 11,1ºC, nachmittags 10,37ºC und nachts, gut eingepackt, bei kühlen 6,67ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt heute 1023 hPa und mit einer Luftfeuchtigkeit von 59% könnte man vielleicht ein klein wenig Frische in der Luft spüren. Dazu gesellt sich noch ein Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 9,5 m/s aus Richtung 81º weht. Halten Sie Ihren Hut fest, denn es könnte Böen von 11,85 m/s geben.

Also packen Sie Ihren Regenschirm und Ihre Regenjacke ein und lassen Sie sich vom Wetter nicht abschrecken, Santa Ponsa hat auch bei leichtem Regen seinen ganz eigenen Charme. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!