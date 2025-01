Ein Blick aus dem Fenster bestätigt, was viele bereits geahnt haben: Der Januar zeigt sich in Cala Rajada, einem malerischen Ort auf der spanischen Insel Mallorca, ganz von seiner winterlichen Seite. Ein leichter Regen sorgt heute für eine etwas gedämpfte Stimmung und nasse Straßen. Bei Temperaturen, die eher einem milden Herbsttag entsprechen, ist jedoch keine weiß überzuckerte Landschaft in Sicht.

Tagesschwankungen der Temperatur

Die Thermometer in Cala Rajada werden dabei heute schwankende, aber insgesamt doch recht moderate Werte anzeigen. Die erwarteten Temperaturen liegen bei mindestens 10.2 Grad Celsius und können auf bis zu 12.66 Grad Celsius steigen. Am Morgen halten wir uns dabei noch knapp über der 10 Grad Marke, mit erwarteten 10.63 Grad Celsius. Tagsüber klettern die Temperaturen dann auf 11.73 Grad Celsius, während sie am Nachmittag leicht auf 12.13 Grad Celsius ansteigen und in der Nacht bei milden 11.61 Grad Celsius liegen.

Der Faktor Wärmeempfinden

Allerdings ist es ja bekanntlich nicht nur die tatsächliche Temperatur, die uns unser Wärmeempfinden bestimmt. Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei etwa 9.42 Grad Celsius, steigt tagsüber auf 10.76 Grad Celsius an und erreicht nachmittags mit 10.97 Grad Celsius ihren Höhepunkt. In der Nacht fühlen sich die 11.61 Grad Celsius aufgrund der höheren Feuchtigkeit dann knapp unter 11 Grad Celsius an - mit einem ermittelten Wärmeempfinden von 10.81 Grad Celsius.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Die heutige Atmosphäre in Cala Rajada ist geprägt durch einen Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 69 Prozent. Der windige Charakter dieses Januartages wird durch eine Windgeschwindigkeit von 10.81 m/s aus Richtung 88 Grad unterstrichen. Böen können dabei Geschwindigkeiten von bis zu 11.49 m/s erreichen, ein wahrlich "pfeifendes" Schauspiel. Außerdem ist der Himmel durch eine 100-prozentige Wolkendecke gänzlich bedeckt, weshalb eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent besteht.

Zusammengefasst: Die Jacke sollte heute in Cala Rajada sicherheitshalber nicht im Kleiderschrank hängen bleiben. Trotz des leichten Regens lässt es sich aber mit der richtigen Kleidung wunderbar durch die regennassen Gassen schlendern und die faszinierende, von der Natur geprägte Atmosphäre genießen. So zeigt Mallorca auch im Januar seine einzigartigen Seiten für die hartgesottenen Liebhaber der balearischen Insel.