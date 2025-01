Willkommen zum Wetterbericht für Sóller, Mallorca. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit wechselhaftem Wetter vor, da mäßiger Regen erwartet wird. Die Temperaturen reichen von bescheideneren 7.5ºC in der Früh, steigen auf bis zu 11.4ºC im Laufe des Tages. Mit einer Wolkendecke von 99% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, ist es ratsam, sich auf diesen nasskalten Tag entsprechend vorzubereiten.

Tagesverlauf der Temperaturen

Zum Beginn des Tages erwarten wir morgendliche 8.98ºC, steigend bis zu angenehmen 10.81ºC am Tag. Im Laufe des Nachmittags fallen die Grade leicht auf 10.39ºC bevor sie in der Nacht bei etwa 9.99ºC bleiben. Passen Sie Ihre Kleidung entsprechend diesen Temperaturen an, um den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten.

Gefühlte Temperaturen in Sóller

Die gefühlten Temperaturen, auch als "Wind Chill" bekannt, können abweichen von den tatsächlichen Grade. Morgens wird es sich etwa wie 7.2ºC anfühlen, während es im Tagesverlauf mit 10.17ºC deutlich wärmer wird. Im späteren Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer leicht auf 9.68ºC, bevor es in der Nacht wieder auf 7.48ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Abschluss noch ein Blick auf weitere wettertechnische Details. Der Atmosphärendruck beträgt 1026 hPa, gepaart mit einer recht hohen Luftfeuchtigkeit von 85%. Der Wind wird im Durchschnitt 6.41m/s aus einer Richtung von 49º wehen, mit Böen von bis zu 10.62m/s. Achten Sie also auf entsprechend sichere Verhältnisse, wenn Sie vorhaben, den Tag im Freien zu verbringen.

Wir hoffen, mit diesem Wetterbericht zu Ihrem angenehmen und sicheren Aufenthalt in Sóller, Mallorca, beitragen zu können. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den Tag trotz des mäßigen Regens. Bis zum nächsten Mal!