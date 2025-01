Sehr geehrte Leser, der heutige Wetterbericht für Alcúdia, 17. Januar 2025, lässt auf herbstähnliche Zustände schließen. Die Bewohner und Besucher von Alcúdia können mäßige Regenschauer erwarten. Die Temperaturen bewegen sich im milden Bereich, mit Spitzenwerten am Tage und angenehmen Temperaturen auch in der Nacht. Die dichte Wolkendecke dominiert den Himmel und eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 100% spricht für sich. Bleiben Sie also dem heutigen Wetter freundlich gesinnt - der Regen bringt schließlich Frische mit sich.

Temperatur-Übersicht

Die Temperaturen heute in Alcúdia variieren allmählich, bleiben jedoch konstant mild. Die minimale Temperatur beträgt 10,59ºC und die maximale 13,23ºC. Am Morgen können Sie mit etwa 11,79ºC rechnen, während die Temperaturen tagsüber auf bis zu 12,87ºC steigen. Am Nachmittag werden 12,57ºC erwartet, und auch die Nacht bleibt mit 12,29ºC angenehm mild.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen spielen beim Wetter eine ebenso wichtige Rolle. Morgens fühlt sich das Wetter mit 11,04ºC angenehm kühl an. Tagsüber nehmen die Temperaturen leicht zu, mit einem thermischen Gefühl von 12,28ºC. In den Nachmittagsstunden können Sie ein Wärmegefühl von 11,81ºC erwarten, während es nachts auf 11,35ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck liegt heute bei 1026 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt beachtliche 79%. Dies kann zu einem Gefühl der Schwüle führen, eine Wärmekappe von feuchter Luft über der Insel. Der Wind weht mit 12,55m/s aus Richtung 64º. In Böen erreicht er sogar eine Geschwindigkeit von 14,25m/s. Möchten Sie also einen Spaziergang am Strand von Alcúdia unternehmen, sei es an Ihrer Nordmütze zu denken.