In der malerischen Gemeinde Santanyí auf Mallorca zieht ein nasser Tag im Wintermonat Januar heran. Erwartet wird mäßiger Regen, der bei den Bewohnern und Besuchern des Ortes sowohl wohlige Gemütlichkeit als auch eine feuchte Herausforderung bedeuten kann.

Temperaturverhältnisse

Die Wettersituation zeichnet sich durch eine eher kühle Mindesttemperatur von 9,88ºC und eine Maximaltemperatur von 13,72ºC aus. Der Start in den Tag wird voraussichtlich mit 9,88ºC vor der Haustür beginnen. Ein leichter Temperaturanstieg bis auf 13,07ºC wird über den Tag erwartet, wobei sich die Quecksilbersäule auf 12,13ºC am Nachmittag senkt und in der Nacht ein Wert von 11,56ºC erreichen soll.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlich gemessenen Temperaturen kann das thermische Empfinden eine andere Sprache sprechen. Am Morgen könnten wir uns aufgrund der kühleren Temperaturen und des mäßigen Regens eher bei 6,41ºC fühlen. Tagsüber wird sich die gefühlte Temperatur auf bis zu 12,31ºC erhöhen und am Nachmittag auf 11,41ºC absinken. In der Nacht wird sich die Luft mit einem geschätzten Gefühlswert von 10,65ºC weiterhin mild anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Die meteorologischen Faktoren werden zusätzlich durch einen Atmosphärendruck von stolzen 1025 hPa und eine deutlich spürbare Luftfeuchtigkeit von 72% geprägt sein. Begleitet wird das von einem relativ stetigen Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 11,31 m/s aus der Richtung 26º weht und in Böen sogar Geschwindigkeiten von bis zu 15,09 m/s erreichen kann. Die Wolkendecke wird das Tageslicht mit einer Deckung von 71% spürbar dämpfen, was die Gewissheit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% zusätzlich unterstreicht.

So sieht also das typische Winterwetter in einer der charmantesten Ecken Mallorcas, Santanyí, aus. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie die frische mallorquinische Luft, die durch den mäßigen Regenfall noch reiner und klarer zu sein scheint.