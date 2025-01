Eine angenehm milde und leicht regnerische Atmosphäre erwartet uns heute in Santa Ponsa. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% kündigt sich ein Tag mit mäßigem Regen an, der uns aus der Trockenheit der Wintertage holt und zugleich Zeuge des lebhaften Windspiels ist. Der charmante Küstenort im Südwesten Mallorcas ist von einer Wolkendecke von 71% verhüllt, was eine wunderbare Kulisse für die magischen Regentropfen schafft, die vom Himmel fallen.

Die Temperaturen - Ein danach sehnsüchtiger Spotify-Song

Die Temperaturen bleiben trotz des bevorstehenden Regens angenehm mild. Die Prognose verspricht eine minimale Temperatur von 9,01°C und eine maximale Temperatur von 13,47°C. Der Tag beginnt mit einer Temperatur von 9,6°C am Morgen, steigt auf 13,47°C am Tag an, und kühlt sich am Nachmittag auf 11,08°C ab. Nach Einbruch der Nacht bleibt die Temperatur mit 11,59°C weiterhin angenehm.

Das Thermische Gefühl - Der leise Flüsterton der Temperatur

Trotz des bevorstehenden Regens, erwarten wir ein angenehmes thermisches Gefühl. Morgens liegt das Thermometer bei 6,96°C, steigt tagsüber auf 12,7°C an, sinkt nachmittags auf 10,31°C und erreicht in der Nacht immerhin 10,74°C. Diese Temperaturen werden sicher jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern, der den kühleren Temperaturen in dieser Jahreszeit entkommen möchte.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Der unsichtbare Tanz der Atmosphäre

Auch im Bereich der Atmosphärenbedingungen erwartet uns ein interessanter Tag. Der atmosphärische Druck liegt bei 1025 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 70%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,27m/s in Richtung 54° und in Böen sogar bis zu 11,46m/s . Auch wenn der Wind etwas stärker ist, wird uns dies nicht von einem herrlichen Tag in Santa Ponsa abhalten.

Insgesamt können wir uns auf einen angenehmen Wintertag freuen, geprägt von mäßigen Regen, milden Temperaturen und einer belebenden Brise. Also, schnappen Sie sich Ihre Regenjacke und genießen Sie den Tag.