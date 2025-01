Palma de Mallorca, die sonnenverwöhnte Hauptstadt der Balearen, setzt auf ein etwas feuchtes Stelldichein für alle, die das Winterwetter zu schätzen wissen. Am 19. Januar 2025 erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen, begleitet von milden Temperaturen und mäßigem Wind. Die maximale Temperatur steigt auf angenehme 12,06°C, gefolgt von einer minimalen Temperatur von 8,84°C am Abend.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Temperaturüberblick

Der Morgen wird mit einer prognostizierten Temperatur von 10,3°C beginnen, steigt im Tagesverlauf auf bis zu 11,98°C an und sinkt am Nachmittag auf 10,27°C. In der Nacht herrscht eine minimale Temperatur von 8,84°C. Eine detaillierte Analyse der Temperaturvariation im Verlauf des Tages ermöglicht es unseren Lesern, ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.

Gefühlte Temperaturen: Das Thermometer täuscht

Auch wenn die tatsächlichen Temperaturen relativ mild erscheinen, werden sich die Wetterverhältnisse etwas kühler anfühlen. Morgens können wir ein thermisches Gefühl von 9,74°C erwarten, während es mittags auf 11,24°C ansteigt. Am Nachmittag fällt die gefühlte Temperatur auf 9,62°C und erreicht in der Nacht einen Tiefstwert von 7,88°C.

Wind, Druck und Feuchtigkeit: Weitere Wettereinflüsse

Der mäßige Wind wird von Norden her wehen, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 7,13m/s und Böen, die bis zu 9,39m/s erreichen können. Die vorherrschende Windrichtung wird 343º sein. Zudem herrscht ein atmosphärischer Druck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 77%. Die vollständige Wolkendecke sorgt für eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%.

Zum Abschluss möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass diese Vorhersagen auf aktuellen meteorologischen Modellen basieren und sich im Laufe der Zeit ändern können. Bleiben Sie dran für die aktuellsten Wetterinformationen und Prognosen für Palma und den Rest von Mallorca.