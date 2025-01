In Sóller, einem malerischen Ort auf der idyllischen Insel Mallorca, ziehen dunkle Wolken auf. Lassen Sie die Sonnenbrillen und Sandalen zu Hause, denn es wird ein Tag mit mäßigem Regen. Die Wetterbedingungen sind nun vorherrschend feucht, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 %. Es heißt also, Schirme aufzuspannen und sich auf den Regentanz einzustellen!

Die gemessenen Temperaturen

Dabei bewegen sich die Temperaturen in moderaten Bahnen für diese Jahreszeit. Ein Minimum von 8.99ºC zeigt das Thermometer in der Nacht an und am Tag erreichen wir eine Temperatur, die nur knapp über der 10-Grad-Marke liegt mit einem Maximum von 10.18ºC. Erwarten Sie 9.81ºC am Morgen, 9.78ºC am Tag, und einen kleinen Anstieg auf etwa 9.95ºC am Nachmittag.

Das thermische Gefühl

Wie das Wetter jedoch wahrgenommen wird, hängt nicht allein von den gemessenen Temperaturen ab. Wichtig ist auch das sogenannte thermische Gefühl, also wie wir die Temperatur empfinden. Diese liegt morgens bei 7.57ºC, tagsüber bei 7.49ºC, nachmittags bei 8.61ºC und in der Nacht bei 8.52ºC. Unser Rat: Packen Sie dennoch warme Kleidung ein, denn wenn der Regen aufzieht, kann es kalt werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Außerdem messen wir einen stabilen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 93%, die sicherlich zu dem nasskalten Gefühl beitragen werden. Der Wind, der einen Hauch von Frische mit sich bringt, weht mit 4.9m/s aus der 360-Grad-Richtung. Halten Sie Ihre Hüte fest, denn es können Böen von bis zu 8.24m/s auftreten. Die Wolkendecke liegt bei 100% - es wird also zeitweise sehr grau am Himmel.

Halten Sie also Ihren Regenschirm bereit und genießen Sie trotz des regnerischen Wetters die beeindruckende Landschaft und Atmosphäre des wunderschönen Sóller auf Mallorca. Denn, wie wir alle wissen: Nach dem Regen kommt die Sonne!