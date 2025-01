Heute gewährt uns das Wetter in Cala Millor keine Verschnaufpause. Erwarten Sie ständigen mäßigen Regen über den ganzen Tag verteilt, der die Luftfeuchtigkeit auf diverse Weise beeinflusst. Die Temperaturen bleiben mit minimalen Abweichungen konstant, was dem Tag eine gewisse Einheitlichkeit in Sachen Wetterbedingungen verleiht.

Temperaturen: Kühl und konstant In Sachen Temperaturen haben wir heute einen verhältnismäßig ausgeglichenen Tag. Die minimale Temperatur wird bei 10,13ºC liegen und die maximale Temperatur wird lediglich bei 11,41ºC liegen. Der Tag beginnt am Morgen mit 10,98ºC, bleibt tagsüber und nachmittags mit 10,92ºC praktisch unverändert und erreicht nachts einen Tiefstwert von 10,16ºC. Gefühlte Temperaturen: Etwas kälter als die tatsächlichen Werte Trotz der geringen Fluktuation in den Temperaturen, wird das thermische Gefühl einen leichten Unterschied aufweisen. Morgens erwarten uns 10,35ºC, am Tag 10,26ºC und am Nachmittag 10,23ºC. In der Nacht wird es sich mit 9,42ºC etwas kälter anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Bleibt konstant Der Atmosphärendruck liegt bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 84%. Dieser hohe Prozentsatz ist auf den anhaltenden mäßigen Regen zurückzuführen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9,91 m/s in Richtung 350º und es könnten Böen von bis zu 11,12 m/s auftreten. Die Wolkendecke beträgt 100% des Himmels und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt konstant bei 100%. Die Bevölkerung von Cala Millor wird also gut daran tun, sich den ganzen Tag über auf das nasse Wetter einzustellen. Vergessen Sie Ihre Regenjacken und -schirme nicht und seien Sie vorsichtig bei Aktivitäten im Freien. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und hören Sie regelmäßig in unseren Wetterbericht hinein.