Liebe Leserinnen und Leser, stellen Sie die Regenschirme bereit, denn heute wird ein regnerischer Tag in Santanyí! Laut unserer Prognose sollte es den ganzen Tag über mäßigen Regen geben, mit einer vollständig bedeckten Wolkendecke und einer absoluten Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent.

Temperaturen

Was die Temperaturen anbelangt, sollten Sie sich warm halten. Die erwarteten Tiefstwerte liegen bei 9.47ºC - dieses Niveau erreichen wir voraussichtlich in der Nacht. Unsere Tageshöchstwerte liegen bei 11.93ºC, die wahrscheinlich zur Mittagszeit erreicht werden. Am Morgen wird es mit erwarteten 11.2ºC bereits recht kühl sein, während das Thermometer tagsüber leicht auf 11.66ºC ansteigen und am Nachmittag auf 10.72ºC fallen wird.

Gefühlte Temperaturen

Interessanterweise wird die gefühlte Temperatur etwas anders sein als die tatsächliche Temperatur. Morgens wird es sich etwa wie 10.65ºC anfühlen, und tagsüber wird das Thermometer zwar auf 11.66ºC steigen, aber es wird sich eher wie 10.94ºC anfühlen. Der Nachmittag wird sich mit 10.04ºC leicht kühler anfühlen, und in der Nacht wird das gefühlte Temperaturniveau auf ca. 8.41ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schauen wir uns nun die anderen Wetterkomponenten an. Der atmosphärische Druck wird bei 1020 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird recht hoch sein, bei rund 79 Prozent. Der Wind wird aus der Richtung von 5º kommen und eine Geschwindigkeit von beeindruckenden 9 m/s erreichen. Aber halten Sie Ihre Hüte fest - er könnte mit Böen von bis zu 12.94 m/s noch stärker werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Santanyí eher nass und kühl sein wird. Bleiben Sie also trocken, halten Sie sich warm und genießen Sie trotz des Regens Ihren Tag!