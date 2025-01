Heute präsentieren wir Ihnen das tagesaktuelle Wettergeschehen in Cala Rajada, einem wunderschönen Ort auf unserer geliebten Insel Mallorca. Für den heutigen 19. Januar 2025 steht uns ein Tag mit mäßigem Regen bevor. Dabei schwanken die Temperaturen zwischen angenehmen 11,26ºC und höchstens 12,1ºC. Die Luft ist mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 82% eher feucht, während der Atmosphärendruck bei stabilen 1020 hPa liegt.

Die Temperaturen im Tagesverlauf

Der Start in den Tag beginnt mit Temperaturen um die 11,62ºC am Morgen. Im Tagesverlauf erreichen wir Höchsttemperaturen um die 11,5ºC und am Nachmittag arbeitet sich das Thermometer wieder leicht nach oben, auf bis zu 11,71ºC. Wenn sich die Dunkelheit über Cala Rajada legt, kühlt es sich leicht auf 11,27ºC ab.

b>Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Was das Gefühl für die Temperaturen betrifft, liegt die 'untere Grenze' bei etwa 11ºC am Morgen. Tagsüber wird man in Cala Rajada das Gefühl eines leichten Temperaturrückgangs auf rund 10,85ºC verspüren, während wir am Nachmittag wieder eine leichte Wärme von etwa 11,03ºC fühlen können. In den Abend- und Nachtstunden hüllt uns dann eine angenehme Kühle von rund 10,59ºC ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf den Luftdruck bewegen wir uns bei vollkommen normalen 1020 hPa - Wetterbedingungen, mit denen unser Körper in der Regel gut zurechtkommt. Die Luft feuchtigkeit liegt bei 82%, was darauf hindeutet, dass wir einen ziemlich nassen Tag vor uns haben. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 10,58m/s aus der Richtung 352º und es kann durchaus zu Böen von bis zu 10,98m/s kommen. Bedenken Sie, dass eine 100%-ige Bewölkung und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 % erwartet werden. Machen Sie also das Beste aus diesem Tag, ziehen Sie Ihre Regenkleidung an und genießen Sie die Schönheit der Natur unter dem Regenschirm!