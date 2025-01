Guten Tag, liebe Leser! Wie immer sind wir hier, um Ihnen die aktuellsten und präzisesten Wetterinformationen für Mallorcas Hauptstadt Palma zu liefern. Heute, am 20. Januar 2025, erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen, die unsere geliebte Insel willkommen heißt. Die Wetterbedingungen variieren im Laufe des Tages, hier sind die Einzelheiten:

Temperaturverteilung:

Die heutige Mindesttemperatur beginnt bei milden 8,56ºC während die maximale Temperatur auf 14,48ºC klettert. Den Tag beginnen wir mit 8,73ºC am Morgen, während die Temperatur am Tag auf etwa 14,29ºC steigt. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von etwa 12,44ºC und die Nacht bleibt relativ mild bei 12,74ºC.

Gefühlte Temperaturen:

Neben den tatsächlichen Temperaturen ist das gefühlte Wetter ein wichtiger Aspekt, den man für den Tag berücksichtigen sollte. Morgens wird sich das Wetter mit 8,36ºC etwas kühler anfühlen, tagsüber steigt das Gefühl auf 13,34ºC. Der Nachmittag hält eine gefühlte Temperatur von 11,85ºC bereit, während die Nacht mit 12,21ºC mild bleibt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, und Wind:

Die weiteren wichtigen Faktoren des Wetters, der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind, gestalten sich wie folgt: Der Luftdruck liegt heute bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Der Wind weht mit 6,28m/s aus Richtung 238º und es können Böen von bis zu 7,32m/s auftreten. Etwas, das Sie im Auge behalten sollten, wenn Sie vorhaben, draußen zu sein!

Bevor wir schließen, hier ist noch ein Fingerzeig für heute: Die Wolkendecke wird ungefähr 76% des Himmels bedecken und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 66%. Vielleicht ist es eine gute Idee, Ihren Schirm bereitzuhalten!

Wir hoffen, dass Sie trotz des Wetters einen wunderbaren Tag haben werden! Bleiben Sie trocken und warm und halten Sie sich auf dem Laufenden für weiter Wetterupdates!