Willkommen zu unserer Wettervorhersage in Sóller für den 20. Januar! Sie können sich auf einen Tag mit leichtem Regen, gemäßigten Temperaturen und einer frischen Brise von der Nordwestseite freuen. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen bei milden 7,73ºC und steigen im Tagesverlauf auf angenehme 13,74ºC. Bereiten Sie sich auf einen wohl temperierten Tag auf unserer schönen Insel vor.

Die Temperaturen im Tagesverlauf

Der Tag startet mit erfrischenden 7,73ºC in den frühen Morgenstunden. Mit Beginn des Tages erwärmt sich das Thermometer auf bis zu 13,43ºC. Für den Nachmittag erwarten wir 10,69ºC und in der Nacht wird es mit 11,27ºC etwas kühler. Vergessen Sie also nicht, eine Jacke mitzubringen, wenn Sie planen, länger unterwegs zu sein.

Gefühlte Temperaturen zum Genießen

Möchten Sie wissen, wie das Wetter sich tatsächlich anfühlt? Der morgendliche Frischekick beträgt 6,83ºC, tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 12,47ºC, nachmittags auf 10,14ºC und abends auf 10,85ºC. Das sind optimale Bedingungen um, trotz leichtem Regen, einen schönen Tag auf unserer Insel Mallorca zu verbringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum meteorologischen Gesamtbild gehört zusätzlich der Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 63%. Es wird windig - genau das Richtige für alle, die gern den Wind im Haar spüren. Mit 4,53m/s weht eine angenehme Brise aus Richtung 245º. In Böen kann der Wind Geschwindigkeiten von 6,61m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 78% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 27%. Es ist also ratsam, einen Regenschirm dabeizuhaben.

Alles in allem bietet das Wetter in Sóller am 20. Januar die perfekte Möglichkeit, die Schönheit der Insel auch bei leichtem Regen zu erleben. Vergessen Sie nicht, sich warm anzuziehen und den Regenschirm nicht zu Hause zu lassen. Und denken Sie daran: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!