Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, zu unserer Wettervorhersage für die idyllische Gemeinde Santanyí auf Mallorca. Ein Tag mit mäßig bewölktem Himmel erwartet uns, mit einer angenehmen Variation zwischen den Maximal- und Minimaltemperaturen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 9% eher gering, also scheint es ein guter Tag zu sein, um die natürliche Schönheit dieser Region zu genießen.

Temperaturen

Die Temperaturen bleiben im Allgemeinen mild und angenehm. Sie bewegen sich von einem Minimum von 9.33ºC bis hin zu einem Maximum von 14.25ºC. Am Morgen erwarten wir 9.6ºC, während die Temperatur im Laufe des Tages auf 13.86ºC steigen wird. Am Nachmittag kühlt es sich etwas ab und erreicht 13.06ºC, aber in der Nacht erwartet uns eine kaum spürbare Abkühlung mit 13.46ºC.

Gefühlte Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen sind die gefühlten Temperaturen ein wichtiger Indikator für unser Wahrnehmungsbarometer. Am Morgen werden wir 7.89ºC fühlen, während es tagsüber auf 12.87ºC klettern wird. Am Nachmittag werden wir das Thermometer auf 12.35ºC und in der Nacht auf 12.77ºC sinken fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so wird dieser bei 1021 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, was für eine angenehme Luftqualität sorgt. Der Wind wird außerdem mit einer Geschwindigkeit von 6.09m/s aus Richtung 244º wehen, und es können Böen von bis zu 7.59m/s auftreten.

Alles in allem steht uns ein typischer, mild-mediterraner Wintertag in Santanyí bevor. Planen Sie Ihren Tag entsprechend und nutzen Sie das angenehme Wetter, um die Schönheiten dieser charmanten Region Mallorcas zu genießen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!