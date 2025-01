Herzlich willkommen zur offiziellen Wetterprognose für Santa Ponsa am 20. Januar 2025! Der Wettergott scheint uns einen Tag leichteren Regens zu schenken, aber lässt uns dennoch an der milden Temperatur des mallorquinischen Winters teilhaben. Mit minimalen Temperaturen um 10,51ºC und maximalen Temperaturen, die sich sanft bis auf 14,59ºC erheben, zeigt der heutige Tag die natürliche Seite von Santa Ponsa. Die Chancen stehen hoch, dass wir uns auf eine Regenwahrscheinlichkeit von 83% einstellen müssen, aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass nach jedem Regen ein Regenbogen folgt.

Genauer Blick auf die Temperaturen

Von morgendlichen Temperaturen um 10,93ºC wird unser Tag stetig auf angenehme 14,38ºC mittags ansteigen. Etwas später am Nachmittag können wir auf 13,41ºC zurückfallen, bevor das Quecksilber in der Nacht bei sanften 13,64ºC liegt.

Das gefühlte Thermometer

Wir wissen, dass das, was wir tatsächlich fühlen, oft von den ausgedrückten Temperaturen abweicht. Morgen wird das thermometerüberschreitende Gefühl bei 9,88ºC liegen und im Laufe des Tages auf 13,47ºC ansteigen. Am Nachmittag und in der Nacht können wir uns auf gefühlte Temperaturen von 12,82ºC bzw. 13,07ºC einstellen.

Ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kamen wir zur Atmosphäre rund um das Wetter. Der atmosphärische Druck misst stabile 1019 hPa und wir können eine relative Luftfeuchtigkeit von 61% erwarten, was unseren Leichtregen unterstützt. Der Wind weht mit einer anständigen Geschwindigkeit von 6,43m/s und erreicht in Böen 7,38m/s, bei einem Kurs von 233º. Mit einer Wolkendecke von 79% ist es ein perfekter Tag, um den Himmel in seiner ganzen dramatischen Schönheit zu bewundern.

Insgesamt bietet uns der 20. Januar 2025 in Santa Ponsa eine milde Palette von Winterfarben. Lassen Sie uns den Regen umarmen und einen herrlichen Tag auf unserer geliebten Insel Mallorca genießen!