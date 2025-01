Guten Tag, liebe Leser. Heute werfen wir einen Blick auf das Wetter in Palma de Mallorca für den heutigen 21. Januar 2025. Der Tag zeigt sich eher grau, mit einer 100%-igen Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 48%. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Wintertag auf unserer wunderschönen Insel eine eher milde Temperaturkulisse bietet, gespickt mit einem leichten Regen und einer Brise, die von Südwesten weht.

Temperaturlage auf einen Blick

Die Temperaturen heute reichen von milden 12,53°C in den frühen Morgenstunden bis zu 15,38°C zur Mittagszeit. Am Morgen erwarten wir 13,18°C, am Tag steigen die Temperaturen auf 14,21°C an, am Nachmittag sinken sie leicht auf 13,84°C und in der Nacht pendeln sie sich bei 13,23°C ein.

Das Gefühl, das zählt: gefühlte Temperaturen

Nun, wir alle wissen, dass die tatsächliche Temperatur oft nicht das ist, was wir tatsächlich fühlen. Heute Morgen wird die gefühlte Temperatur bei etwa 12,85°C liegen. Tagsüber steigt sie auf 13,59°C an, am Nachmittag auf 13,71°C und in der Nacht sinkt sie auf 13,01°C.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die übrigen Wetterbedingungen betrifft, so liegt der atmosphärische Druck bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. In Bezug auf den Wind erwartet Palma heute eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 4,37 m/s aus Südwesten (205º), mit Böen, die bis zu 6,31 m/s erreichen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz des leichten Regens und der Wolkendecke das Wetter in Palma am 21. Januar relativ mild ist. Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie den Tag auf unserer schönen Insel!