Lieber Wetterfest-Fan, eine kühle atmosphärische Karte zeigt sich, während wir den Blick auf den Himmel in Sóller, Mallorca, richten. Als Vorbereitung für den Tag ist es wichtig, die Wetterprognose im Hinterkopf zu behalten. Für diesen 21. Januar 2025 erwartet uns in Sóller ein Tag unter der Dunstglocke. Mit leichtem Regen zieht ein kühler Luftstrom durch die Landschaft und trägt zu einem unbeständigen Wetterbild bei.

Temperaturen des Tages in Sóller

Wir beginnen den Morgen mit erwarteten 11,73ºC und bewegen uns langsam zu gemäßigten 12,95ºC tagsüber. Der Nachmittag begrüßt uns mit einer Temperatur von 12,44ºC, worauf wir dann in eine eher kühle Nachtübergang mit 12,19ºC übergehen. Das Temperaturspektrum des Tages variiert dabei von milden 10,38ºC bis hin zu etwas wärmeren 14,75ºC.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Aber wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft entscheidender als die tatsächliche. Im Tagesverlauf werden wir eine gefühlte Temperatur von 11,41ºC am Morgen erleben. Tagsüber steigt sie auf 12,39ºC an und entspricht nahezu der tatsächlichen Temperatur. Nachmittags bleibt das Thermometer bei 12,17ºC, bevor es uns in eine kühle 11,95ºC Nacht entlässt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Einige weitere Details zum Wetterprofil: der atmosphärische Druck zeigt 1017 hPa und ein erheblicher Feuchtigkeitsgehalt von 80% sorgt für das Gefühl der Kühle auf unserer Haut. Der Wind, endlos und beständig, weht mit einer Geschwindigkeit von 3,55 m/s in Richtung 201º und lässt hin und wieder Böen von 5,18 m/s aufkommen. Abschließend versteckt eine nahezu vollständige Wolkendecke von 99% das Blau des Himmels. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 58% wird ein leichter Regen diesen Tag in Sóller begleiten. Also, ziehen Sie einen Mantel an und nehmen Sie einen Regenschirm mit, wenn Sie heute das Haus verlassen.