Es wartet ein Tag mit nahezu vollständiger Bewölkung auf die Bürger und Besucher Santanyís. Trotz des bedeckten Himmels ist das Wetter angenehm und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null. Mit Temperaturen zwischen 13ºC und 15.5ºC ist es ein typischer Januartag auf Mallorca. Der Wind wird mäßig wehen und sorgt so für eine gewisse Frische.

Temperaturverlauf den ganzen Tag über

Am frühen Morgen erwartet uns eine Temperatur von 13.44ºC, die sich im Laufe des Tages leicht erhöht und einen Höchststand von 14.38ºC am Nachmittag erreicht. In der Nacht werden die Temperaturen leicht sinken und bei etwa 13.73ºC liegen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die gefühlte Temperatur, die häufig von der tatsächlichen Temperatur abweicht, liegt morgens bei etwa 13.03ºC. Das Thermometer klettert allmählich auf höchste 13.99ºC am Nachmittag, bevor es uns nachts ein leicht abgekühltes Gefühl von rund 13.4ºC gibt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Ein Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 71% prägen das heutige Wetterbild in Santanyí. Der Wind wird mit durchschnittlich 5.49m/s aus Richtung 213º wehen, in Böen kann er jedoch Geschwindigkeiten von bis zu 8.15m/s erreichen.

Trotz der dichten Wolkendecke können wir auf einen trockenen Tag hoffen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Also, trotz der Wolken: Lassen Sie uns den Tag genießen, Santanyí!