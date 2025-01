Auf Mallorca, wird der 21. Januar 2025 in Santa Ponsa von bedecktem Himmel geprägt sein. Als lokale Meteorologen haben wir die wichtigsten Informationen zusammengetragen, um Sie auf den Tag vorzubereiten. Genauere Details zu Temperatur, gefühlter Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit finden Sie im Folgenden.

Temperaturen des Tages

Fangen wir mit der Temperatur an. Der 21. Januar in Santa Ponsa erwartet minimale Temperaturen von 13.61ºC und maximale von 15.11ºC. Der Morgen startet mit frischen 13.94ºC, steigt im Laufe des Tages auf 14.65ºC und sinkt am Nachmittag leicht auf 14.45ºC. In der Nacht bleibt es mild mit 14.15ºC.

Kapitel über die gefühlten Temperaturen

Das thermische Gefühl, also die gefühlte Temperatur, ist oft entscheidender für unser Wohlbefinden als die tatsächliche Temperatur. Morgen erwarten wir ein thermisches Gefühl von 13.61ºC, während es am Tag 13.97ºC, am Nachmittag 14.33ºC und in der Nacht 13.89ºC sein wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1017 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 69%. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.09m/s aus Richtung 199º wehen, mit möglichen Böen von bis zu 6.53m/s.

Die Wolkendecke wird voll sein, da sie 100% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 16% relativ niedrig. Alles in allem erwartet uns in Santa Ponsa ein typischer Wintertag: bedeckt, kühl und mit geringer Regenwahrscheinlichkeit.