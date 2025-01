Im Schleier der "nubes", den typisch mediterranen Wolkenformationen, hält sich Palma, die prächtige Hauptstadt Mallorcas, am heutigen Tage, den 22. Januar 2025. Trotz der Wolken verspricht die Wettervorhersage jedoch sanfte Temperaturen und einzigartige Wetterbedingungen.

Temperaturspektrum des Tages

Mit einer Minimaltemperatur von 12.89°C in den ersten Morgenstunden und einer angenehmen Maximaltemperatur von 17.53°C in der Mittagsstunde, bieten sich den Bewohnern und Besuchern ein mildes Klima und vergleichsweise warme Januartemperaturen. Gegen den späteren Nachmittag werden sich die Werte voraussichtlich auf 14.11°C normalisieren, während in die Nacht hinein wieder eine Temperatur von 13.71°C erwartet wird.

Thermisches Gefühl durch alle Tageszeiten

Aber wie fühlen sich diese Temperaturen nun tatsächlich an? Unser thermisches Gefühl, oft auch "gefühlte Temperatur" genannt, berücksichtigt neben der gemessenen Lufttemperatur auch andere Faktoren, wie Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. Heute Morgen liegt das thermische Gefühl bei 12.47°C, im Laufe des Tages bei etwa 17.09°C. Am Nachmittag wird es etwas kühler mit 13.87°C, und die Nacht hält ein thermisches Gefühl von 13.33°C bereit.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Winddynamiken

Neben Temperatur und thermischem Gefühl spielt der atmosphärische Druck ebenfalls eine wichtige Rolle, er beträgt heute 1014 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei durchschnittlichen 67%, was der Tagesform ein verlässliches Maß an Konstanz verleiht. Besonders relevant sind auch die Winde, die mit einer Geschwindigkeit von 4.42m/s aus der Richtung 221º wehen und in Böen bis zu 6.27m/s erreichen. Selbst bei diesen Geschwindigkeiten bleibt die Wolkendecke bei 97%, während die Regenwahrscheinlichkeit glücklicherweise bei 0% liegt. Betrachten wir den heutigen Tag im Ganzen, bieten die Wolken über Palma nicht nur einen malerischen Anblick, sondern auch angenehm milde Wintertemperaturen und eine konstante Luftfeuchtigkeit, schon fast ein Kennzeichen dieses malerischen Ortes. Trotz des bewölkten Himmels, scheint Palma ihren Charme nicht zu verlieren.