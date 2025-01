Liebe Leserinnen und Leser, das Wetter in Sóller bleibt für den heutigen Tag mild und bewölkt. Die Bedingungen sind als "nubes" oder "bewölkt" zu definieren, was für die Mitte Januars eine Norm auf unserer geliebten Insel Mallorca darstellt. Die Temperaturen werden über den Tag variieren, während die Wolkendecke den gesamten Tag über Bestand haben wird. Die gute Nachricht ist, dass trotz der bedeckten Wolken die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent liegt.

Temperaturen

Der erwartete Temperaturbereich für heute liegt zwischen 11,68ºC und 18,1ºC. Der Tag beginnt mit 12,3ºC am Morgen, steigt auf einen Höhepunkt von 17,63ºC zum Tageshöhepunkt und kühlt dann am Nachmittag auf 13,77ºC ab. Erwarten Sie eine angenehme Nacht mit 13,32ºC.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen und die gefühlten Temperaturen sich heute nicht besonders unterscheiden werden, ist es wichtig zu beachten, dass das Wärmegefühl geringfügig abweicht. Am Morgen werden Sie eine gefühlte Temperatur von 11,73ºC wahrnehmen, während sie tagsüber auf 17,07ºC ansteigt, und es wird sich am Nachmittag und in der Nacht bei 13,32ºC bzw. 12,74ºC einpendeln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für heute wird bei 1013 hPa liegen, was ein typischer Wert für unsere Region ist. Die Luftfeuchtigkeit wird sich bei einem moderaten 62-Prozent-Niveau bewegen, was für Komfort im Freien sorgt. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 3,56 m/s aus Richtung 207º erreichen und es sind Böen von 5,4 m/s zu erwarten.

Abschließend bleibt uns zu betonen, wie wichtig es ist, immer auf das lokale Wetter in Sóller aufmerksam zu sein und sich entsprechend zu kleiden, um den Tag bestmöglich zu genießen. Bleiben Sie mit uns und wir versprechen Ihnen, dass wir weiterhin umfangreiche und akkurate Wetterinformationen für Sie bereithalten werden.