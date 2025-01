Es wird ein wolkiger Tag in Cala Millor, Mallorca. Mit einer Minimumtemperatur von 12,74ºC und einem Maximum von 17,2ºC ist es ein typischer Wintertag auf der Insel. Untergehende Sonne, aufgehende Wolken, der kalte Winter breitet sich über das Land aus, doch wir in Cala Millor werden verwöhnt durch mildes Klima und frische Brisen.

Temperaturen im Detail

Der Tag beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 12,88ºC am Morgen. Im Laufe des Tages kriecht das Quecksilber auf 16,64ºC hinauf. Doch auch die lauen Nachmittage bleiben uns nicht verwehrt: Die Temperatur sinkt zu einem angenehmen 14,45ºC. Die Nacht hüllt Cala Millor schließlich in wohlige 13,52ºC.

Gefühlte Temperaturen - mehr als nur Zahlen

Das Wetter ist oft mehr als nur abstrakte Zahlen – es geht darum, wie wir es wahrnehmen. Das gefühlte Thermometer wird morgens bei etwa 12,36ºC stehen, tagsüber steigt es auf 16,08ºC, am Nachmittag leicht abfallend auf ein angenehmes 14,07ºC und schließlich wird die Nacht uns mit milden 13,04 ºC in ihre Arme schließen.

Atmosphärische Bedingungen - Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter ist nicht nur Sonne oder Wolken, warm oder kalt. Feinere Details wie der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind können Großes bewirken. Der Atmosphärendruck beträgt überschaubare 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66%, was zu einer angenehmen Frische in der Luft beiträgt. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 8,28m/s aus Richtung 224º, wobei die stärksten Böen Geschwindigkeiten von bis zu 11,53m/s erreichen können. Trotz der Wolkenbildung, die uns den Himmel mit 100% bedeckt hält, ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich null. Ein typischer Tag in unserem herrlichen Cala Millor.