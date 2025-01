Im Herzen des Winters bleibt Port d'Andratx auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca ein Ort gemäßigter klimatischer Umstände. Heute, am 22. Januar, begrüßt die malerische Stadt den Tag mit einer Wolkendecke, die den Himmel zu 100% bedeckt und kühlen Temperaturen, die jedoch behaglich bleiben. Die Chance auf Regen bleibt allerdings auf null Prozent fixiert, sodass die Wolkendecke nur der Ästhetik als dramatische Kulisse dient.

Die Temperaturen zeigen sich moderat

An diesem Tag liegen die Temperaturen zwischen 14,96ºC und 16,54ºC. Mit einem frischen Start in den Morgen bei erwarteten 15,03ºC, steigen sie auf 16,54ºC zur Tagesmitte, bevor sie am Nachmittag auf 15,69ºC und in der Nacht auf 15,62ºC sinken. Trotz des Winterdatums zeigt sich das Klima also in Port d'Andratx durchweg mild.

Gefühlte Temperaturen bleiben ähnlich

Selbst auf die Gefühlstemperaturen hat das Klima im Port d'Andratx nur geringe Auswirkungen. Diese liegen morgens bei 14,76ºC, steigen tagsüber auf 16,31ºC, gehen nachmittags auf 15,51ºC und nachts leicht auf 15,35ºC zurück. Insgesamt bleibt damit das thermische Gefühl in der Küstenstadt konstant angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind treten moderat in den Vordergrund

Andere klimatische Kennzahlen, wie der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten, spielen ihre Rolle in der Tarifstruktur des Wetters. Mit einem Atmosphärendruck von 1014 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 79% bietet der Tag eine klare und frische Luftqualität. Der Wind weht mit Geschwindigkeiten um 5,37m/s aus der Richtung 146º und erreicht in Böen 7,13m/s, was ein leichter bis mäßiger Wind entspricht.