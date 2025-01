Das malerische Örtchen Santanyí auf Mallorca heißt seine Bewohner und Gäste mit angenehm milden Witterungsbedingungen willkommen. Der 22. Januar 2025 verspricht, trotz der winterlichen Jahreszeit, mit durchschnittlichen Temperaturen und idealen Bedingungen für Freiluftaktivitäten zu glänzen. Dank der zu erwartenden Wolkendecke bleibt es zwar meist bewölkt, doch der Prozentsatz an Regenwahrscheinlichkeit liegt bei Null. Es bleibt also trocken, was den Tag ideal für Ausflugspfade ins Umland macht.

Temperaturspektrum des Tages

In Bezug auf die Temperaturen erwartet uns einen Minimalwert von **13.74ºC** am frühen Morgen. Mit dem Voranschreiten des Tages steigt das Thermometer auf einen angenehmen Höhepunkt von **16.92ºC** Mittags. Am späten Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf **14.63ºC**, bevor sie sich in der Nacht auf **14.5ºC** einpendeln.

Gefühlte Temperaturen

Bei der Planung des Tages sind bekanntlich nicht nur die rohen Temperaturzahlen ausschlaggebend, sondern auch das sogenannte _thermische Gefühl_. Und auch in diesem Punkt zeigt sich das Wetter in Santanyí von seiner angenehmen Seite. So wird die gefühlte Temperatur morgens bei **13.31ºC** liegen, tagsüber auf **16.44ºC** ansteigen, nachmittags auf **14.39ºC** abfallen und nachts schließlich **14.07ºC** betragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere wichtige Detailinformationen, die wir Ihnen für Ihre Planungen nicht vorenthalten möchten, betreffen den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Der Atmosphärendruck wird stabil bei **1015 hPa** liegen, während die Luftfeuchtigkeitsrate bei **68%** verweilen wird. Der Wind weht mit mäßigen **6.88m/s** aus Richtung **219º** und kann in Böen bis zu **10.37m/s** erreichen. Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Wolkendecke sich bei **100%** bewegen wird. Allerdings gibt es, wie bereits erwähnt, keine Regenwahrscheinlichkeit. Ein idealer Tag also, um die Schönheit der mallorquinischen Landschaft rund um Santanyí zu genießen.