Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. In unserem heutigen Wetterbericht schauen wir uns das Wetter in der wunderschönen Stadt Palma de Mallorca am 23. Januar 2025 an. Mäßig bewölkt wird unser Tag sein und der Regen gönnt uns einen Tag Pause. Die Temperaturen sind mild und wir können uns auf einen entspannten Januartag auf unserer liebsten Insel freuen.

Temperaturen Verteilung

Unser Tag beginnt mit milden 13.1°C am frühen Morgen . Unser Thermometer steigt im Laufe des Tages weiter auf angenehmen 18.35°C am Mittag an. Doch sie sinken wieder, wir erhalten einen frischen Nachmittag bei 13.13°C und die Nacht hält mit 11.84°C kühle Temperaturen bereit.

Gefühlte Temperaturen

Morgens fühlt sich die Temperatur bei 12.66°C an, die gemessenen 13.1°C erscheinen uns doch etwas wärmer. Am wärmsten Punkt des Tages erfreuen wir uns an gefühlten 17.78°C. Am Nachmittag sinkt sie dann auf ein kühles Stillstand von 12.74°C und in der Nacht fühlt es sich mit 11.3°C sogar etwas kühler an als es tatsächlich ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Uns erwartet ein normaler atmosphärischer Druck von 1016 hPa und eine relativer Luftfeuchtigkeit von 59%. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 3.92 m/s und wird in Richtung 293º wehen. Windböen können gelegentlich mit einer Geschwindigkeit von 7.04 m/s auftauchen, also halten Sie ihre Hüte fest. Die Wolkendecke beträgt 37%, was für einen hauptsächlich sonnigen Tag sorgt.