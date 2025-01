Liebe Mallorca-Wetterliebhaber, am heutigen Tag erwartet uns in Alcúdia ein überwiegend bewölkter Himmel, dennoch bleiben die Temperaturen angenehm mild. Mit einer minimalen Temperatur von 12.7ºC und einer maximalen von 17.84ºC lädt das Wetter zum gemütlichen Spaziergang ein.

Genauere Betrachtung der Temperaturen

Wir beginnen den Tag mit angenehmen 14.81ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwarten wir eine Maximale Temperatur von 17.59ºC. Wie zu erwarten kühlt es jedoch in den Nachmittagstunden wieder etwas ab, hier erwarten wir 13.68ºC. Der Tag klingt schliesslich mit 12.7ºC in der Nacht aus.

Behaglichkeit trotz bewölktem Himmel – Gefühlte Temperaturen

Doch wie wir alle wissen, kommt es nicht nur auf die reine Temperatur an, sondern auch auf das gefühlte Klima. So werden wir morgens die Temperatur etwa bei 14.07ºC wahrnehmen. Tagsüber bleibt es angenehm und wir fassen uns an bei etwa 17.15ºC. Auch der Nachmittag und die Nacht bleiben Temperaturen ähnlich, mit 13.27ºC bzw. 12.19ºC.

Der Einfluss von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre ist heute mit einem Druck von 1016 hPa sowie einer Luftfeuchtigkeit von 67% relativ stabil. Ein leichter Wind wird mit 7.3m/s aus Richtung 224º wehen, wobei Böen von bis zu 11.28m/s erreicht werden können. Ungeachtet der bewölkten Verhältnisse gibt es heute eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Die Wolkendecke wird voraussichtlich 77% betragen.

Sie sehen, auch bei bewölktem Wetter hat Alcúdia einiges zu bieten. Nehmen Sie sich die Zeit, diese einmalige Insel zu erkunden und das Leben zu genießen, unabhängig vom Wetterbericht. Bleiben Sie sicher und gesund und genießen Sie Ihren Tag auf unserer wunderschönen Insel. Wir sehen uns morgen mit einer neuen Wettervorhersage.