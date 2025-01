Die malerische Küstenstadt Cala Millor empfängt uns am 23. Januar 2025 mit mäßig bewölktem Himmel und ziemlich milden Temperaturen für diese Jahreszeit. Mit minimalen Temperaturen von 12,67ºC bis hin zu einem Höchstwert von 17,37ºC ist es fraglos ein angenehmer Winteranfang auf Mallorca. Dies sind optimale Bedingungen für alle, die einen ausgedehnten Strandspaziergang planen oder beim Flanieren auf der Promenade die frische Seeluft genießen möchten.

Die Tagestemperaturen im Detail

Den Morgen beginnen wir in Cala Millor mit einer Temperatur von etwa 12,84ºC. Sie steigt im Laufe des Tages auf angenehme 16,79ºC an, was eine leichte, aber durchaus spürbare Erwärmung darstellt. Am Nachmittag kühlt es sich wieder ab mit vorhergesagten 13,55ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf 12,67ºC sinkt. Perfekt für einen gemütlichen Abend in einem der vielen hervorragenden Restaurants der Stadt.

Das thermische Gefühl: Wie fühlen sich die Temperaturen wirklich an?

Eine Sache, die wir immer im Blick haben, ist das thermische Gefühl, welches uns sagt, wie das Wetter sich für uns wirklich anfühlt. Am Morgen wird es ein wenig kühler als die tatsächliche Temperatur erscheinen, mit einem Gefühl von 12,32ºC. Tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf 16,25ºC - genau richtig für eine Sightseeing-Tour. Am Nachmittag und in der Nacht fühlt sich die Luft mit 13,15ºC bzw. 12,16ºC weiterhin ziemlich mild an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Temperaturen gibt es noch weitere Wetterfaktoren, die den Tag prägen können. Der Atmosphärendruck liegt bei stablem 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 66%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,68m/s aus Richtung 224º und kann in Böen bis zu 13,8m/s erreichen. Auch bei der Wolkendecke zeigt sich das Wetter von seiner angenehm gemäßigten Seite: Sie beträgt 38%. Und das Beste zum Schluss: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt erfreuliche 0%. Also ein idealer Tag, um die Freuden von Cala Millor vollends zu genießen.