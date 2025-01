Wir grüßen alle Bewohner und Besucher von Port d'Andratx und präsentieren Ihnen die neuesten Wetterdaten für diesen speziellen Tag im Januar. Der Tag empfängt uns mit einem mäßig bewölkten Himmel, und der Thermometer soll Werte zwischen milden 14,24ºC und maximalen 16,57ºC anzeigen.

Überblick über die Temperaturen

Beginnen Sie Ihren Tag mit einer angenehmen Temperatur von etwa 15,86ºC am Morgen. Während die Sonne am Himmel steigt, erreichen wir unseren temperaturbedingten Höhepunkt mit angenehmen 16,55ºC. Am Nachmittag sinken die Werte leicht auf 15,17ºC und in der Nacht erwarten wir eine minimale Temperatur von 14,24ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Ungeachtet der Zahlen auf dem Thermometer ist das gefühlte Wetter oft eine ganz andere Geschichte. Das thermische Gefühl wird morgens bei etwa 15,62ºC liegen und tagsüber auf 16,25ºC steigen. Am Nachmittag fühlt sich die Temperatur auf etwa 14,81ºC ab und in der Nacht sinkt sie auf rund 13,86ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben Temperatur und Bewölkung sind auch andere Wetterelemente, wie Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung und -geschwindigkeit wichtige Faktoren, um das Wetter richtig einzuschätzen. Der Atmosphärendruck wird bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 76% liegen. Der Wind kommt aus Westen, 274º auf dem Kompass, mit einer Geschwindigkeit von 6,9m/s und kann in Böen bis zu 11,78m/s erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um einen typischen Wintermorgen auf Mallorca handelt, der etwas kühl beginnt, aber mit Temperaturen, die im Laufe des Tages angenehm werden. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, so dass Sie Ihren Tag im Freien ohne Sorgen um einen plötzlichen Wetterumschwung planen können.