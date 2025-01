Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Wetterprognose für Santanyí an diesem 23. Januar 2025. Heute sind wir erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie einen mäßig bewölkten Tag erwarten dürfen. Das Wetter wird angenehm mild, weder zu heiß noch zu kalt - perfekt für einen Spaziergang durch die bezaubernden Straßen von Santanyí. Drehen wir nun zu den näheren Details.

Temperaturen des Tages

Die Temperatur in Santanyí schwankt heute zwischen einem angenehmen Minimum von 13.16ºC und einem Maximum von 18.2ºC. Der Morgen begrüßt uns mit 13.8ºC, während wir am Tag bei 17.6ºC unsere höchsten Temperaturen erreichen. Der Nachmittag kühlt dann wieder etwas ab auf 14.14ºC. In der Nacht erwarten wir eine Temperatur von 13.16ºC.

Gefühlte Temperaturen

Was die gefühlten Temperaturen angeht, startet der Morgen mit ungefähr 13.48ºC. Tagsüber erwärmt sich die Wahrnehmung auf ca. 17.19ºC und sinkt am Nachmittag auf 13.8ºC. Später in der Nacht sollten wir das Thermometer auf etwa 12.8ºC abstehen fühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Luftdruck und zur Luftfeuchtigkeit: Wir haben einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68%. Was den Wind angeht, erwarten wir eine Geschwindigkeit von etwa 6.07m/s in Richtung 265º und Böen können bis zu 10.87m/s erreichen. Unser Wolkenhimmel wird heute zu 32% bedeckt sein und das Gute daran – es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Abschließend wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag in Santanyí. Unserer Prognose nach, steht Ihre Freizeit unter einem guten Stern, ob Sie nun vorhaben, die malerische Stadt zu erkunden oder sich einfach im Warmen zu entspannen, den gerade milden Temperaturen sei Dank.