Willkommen zu unserem umfassenden Wetterbericht für Cala Rajada am 23. Januar 2025. Der heutige Tag präsentiert uns einen mäßig bewölkten Himmel, wobei die Wolken nur 40% des Firmaments bedecken. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, optimal für Outdoor-Aktivitäten. Aber wie sehen die genauen Parameter aus? Lassen Sie uns in die Einzelheiten eintauchen.

Temperaturen

Die Temperaturen in Cala Rajada zeigen heute ein angenehmes Maß an Konsistenz. Es wird erwartet, dass die Temperaturen im Laufe des Tages zwischen einem Minimum von 13.1ºC und einem Maximum von 16.78ºC schweben. Konkret rechnen wir mit morgendlichen 13.48ºC, am Tag mit 16.35ºC, am Nachmittag mit 13.99ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer auf 13.1ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die die subjektive Wahrnehmung des Körpers von der tatsächlichen Temperatur berücksichtigen, liegen heute ebenfalls in einem ähnlich angenehmen Bereich. Morgens könnten sich 12.92ºC ein wenig kühl anfühlen, aber zum Mittag steigt das gefühlte Thermometer auf 15.84ºC. Am Nachmittag liegen wir bei 13.61ºC, bevor die Nacht wieder leicht abkühlt auf 12.58ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenbedingungen in Cala Rajada präsentieren sich heute ebenfalls relativ stabil. Der Atmosphärendruck liegt bei 1016 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 69% sein wird. Was den Wind betrifft, so erwarten wir eine Geschwindigkeit von 8.44m/s in Richtung 222º, mit Böen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 16.19m/s erreichen können.

Alles in allem haben wir also einen relativ milden und ruhigen Tag vor uns. Ob Sie sich nun für einen Bummel durch die malerischen Straßen von Cala Rajada entscheiden oder einen Spaziergang entlang der Küste planen, das Wetter sollte kein Hindernis sein. Bleiben Sie dran für weitere Updates und detaillierte Wetterberichte von Ihrer vertrauenswürdigen lokalen Wetterstation!